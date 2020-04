Stiri pe aceeasi tema

- La Bruxelles se fac deja planuri despre cum va arata un drum cu mașina, cu avionul sau cu trenul. Multe dileme sunt lamurite de comisarul roman, cea mai in masura persoana sa raspunda la intrebari delicate referitoare la transportul in viitorul apropiat. Adina Valean a vorbit la Digi 24 despre faptul…

- Distanțarea sociala in aeroporturi și avioane este una dintre masurile care se vor pastra in vederea reluarii transportului aerian pentru calatori, susține comisarul European pentru transporturi Adina Valean. De asemenea, țari precum Grecia au anunțat ca vor cere turiștilor un ”pașaport de sanatate”,…

- Cel mai mare low-cost european nu va zbura, daca va fi obligat sa lase libere locurile din mijloc pentru distantare sociala. IATA: S-a terminat cu calatoriile ieftine Directorul general al Ryanair, Michael O'Leary, a declarat ca avioanele companiei nu vor zbura daca va fi obligata sa lase libere…

- Adina Valean anunța ca distanțarea sociala in aeroporturi și avioane este una dintre masurile care se vor pastra in vederea reluarii transportului aerian pentru calatori. Astfel, Comisia Europeana va intocmi o serie de ghiduri in acest sens. „Criza va mai dura. Masurile care s-au dovedit eficiente vor…

- „Criza va mai dura. Masurile care s-au dovedit eficiente vor fi menținute intr-un fel sau altul. Iar distanțarea sociala este una dintre ele”, a declarat miercuri comisarul european pentru Transporturi, in cadrul unui dialog online cu cetatenii UE, pe tema reluarii transportului aerian pentru calatori.…

- Comisarul european pentru transporturi, Adina Valean, anunța ca distanțarea sociala in aeroporturi și avioane este una dintre masurile care se vor pastra in vederea reluarii transportului aerian pentru calatori. Comisia Europeana va elabora o serie de ghiduri in acest sens. Adina Valean nu a putut preciza…

- Masurile de distanțare sociala ar putea fi necesare pana in anul 2022, au stabilit oamenii de știința, care sunt de parere ca exista posibilitatea ca noul coronavirus sa apara și in anii urmatori.

- Usain Bolt a postat o poza din finala Jocurilor Olimpice de la Beijing, din 2008, atunci când a câstigat proba de 100 de metri. Prin imaginea de la JO fostul atlet transmite un mesaj tuturor oamenilor de a pastra distantarea sociala.Legendarul atlet Usain Bolt s-a folosit de exemplul…