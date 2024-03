Stiri pe aceeasi tema

- Siegfried Mureșan spera ca alegerile de anul acesta sa arate clar ca partidele antieuropene sunt minoritare in Romania. Europarlamentarul a vorbit și despre ce rezultate așteapta de la scrutinuri. „Obiectivul nostru este ca lista comuna PSD-PNL sa obtina cel putin jumatate plus unu din numarul de mandate…

- Dupa ce șeful FBI a descins la București unde a ajuns la o ințelegere cu privire la instruirea ofițerilor romani la Quantico, Directorul Agenției Centrale de Informații a SUA (CIA), William Burns, a efectuat o vizita secreta in Ucraina joia trecuta, a anuntat publicatia "The New York Times" (NYT), noteaza…

- "In conducerea federala am propus-o in unanimitate pe Ursula von der Leyen drept 'Spitzenkandidatin'"(candidata cap de lista), inaintea Congresului Partidului Popular European (PPE) care va avea loc pe 6 si 7 martie la Bucuresti, a declarat presedintele CDU, Friedrich Merz, la o conferinta de presa…

- Premierul Marcel Ciolacu urmeaza sa aiba discuții cu cancelarul austriac Karl Nehammer privind aderarea Romaniei la Spațiul Schengen, susțin surse politice citate de Antena3 CNN. Karl Nehammer va veni la București la inceputul lunii martie pentru a participa la Congresul PPE. Atunci, conform sursei…

- Valeri Kuzmin, ambasadorul Federatiei Ruse la Bucuresti, a explicat, miercuri, ca relatia bilaterala dintre Romania si Rusia s-a deteriorat si mai mult, in contextul razboiului din Ucraina, pana la stadiul in care dialogul politic si diplomatic este practic inghetat, aratandu-se deranjat de atitudinea…

- Printre masurile care urmeaza sa fie adoptate astazi se numara controale inasprite la granițe pentru camioanele ucrainene, cantarirea camioanelor de transport marfa la punctele de trecere a frontierei, stabilirea unor limite pentru depașirea greutații camioanelor.Restituirea parțiala a accizei la motorina,…

- Comisarul European pentru Transport, Adina Valean, a declarat, joi seara, la Digi24, ca unul dintre proiectele pe termen lung ale UE este ca toate capitalele europene sa fie conectate prin trenuri de mare viteza. Ea a vorbit despre un proiect de cale ferata pe ruta București – Brașov, unde va fi construit…