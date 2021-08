Stiri pe aceeasi tema

- Compania a obtinut in primele sase luni venituri de 320,4 miliarde de yuani (49,56 miliarde dolari). Cel mai mare declin a fost inregistrat de divizia de consum, care include telefoanele mobile, la care veniturile au scazut cu 47%, la 135,7 miliarde de yuani. Marja de profit net a urcat cu 0,6 puncte…

- Profiturile marilor companii tech din Statele Unite au ajuns la cote nemaiintalnite pe masura ce economia globala depaseste socul provocat de pandemie, eveniment care a alimentat avantul inregistrat anul trecut de Big Tech, conform Financial Times. Veniturile raportate de Apple, Alphabet si…

- Operatorul de salubritate Rosal acuza Primaria Ploiesti ca serviciile sunt subfinantate, primarul Andrei Volosevici spunand, in replica, faptul ca banii au fost asigurati, insa Rosal a refuzat sa lucreze conform comenzilor primite. "Zilele trecute, presa a primit un comunicat prin care SC…

- Deficitul Romaniei in comertul cu produse agroalimentare a crescut cu aproape 66% in primul trimestru din acest an, comparativ cu perioada similara din 2020, pana la 755,34 milioane de euro, potrivit datelor furnizate Agerpres de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). In primele trei…

- Producatorul german de echipamente sportive Adidas AG a pus la punct o lista scurta a ofertantilor pentru marca sa Reebok, in incercarea de a scapa de o investitie care nu s-a ridicat niciodata la inaltimea asteptarilor, informeaza Reuters citand surse din apropierea acestui dosar. Rivalul…

- Acțiunile gigantului social media au crescut luni cu mai bine de 4%, dupa ce grupul a caștigat un proces antitrust, scrie Reuters.Un judecator american a stopat luni un proces prin care autoritațile americane incercau sa dezmembreze Facebook și sa forțeze grupul sa vanda Instagram și WhatsApp.Dupa decizie…

- Gigantul Amazon deținut de Jeff Bezos a anunțat miercuri ca a incheiat un acord pentru achiziționarea studiourilor Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), informeaza CNN. Suma platita de Amazon se ridica la aproape 9 miliarde de dolari.In urma tranzacției care va fi finalizata curand, conducerea Amazon a declarat…

- Rezervarile brute ale Airbnb au crescut cu 52% in primul trimestru, la 10,29 miliarde de dolari, depasind estimarile analistilor, de 6,93 miliarde de dolari, datorita vaccinarilor pentru Covid-19 si relaxarii restrictiilor, care i-au incurajat pe oameni sa isi programeze vacantele, transmite Reuters,…