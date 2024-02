Stiri pe aceeasi tema

- 486 de miliarde de dolari este cea mai recenta estimare a Ucrainei pentru reconstrucția dupa razboi, precedenta estimare find de 411 miliarde de dolari. Banca Mondiala, ONU, Uniunea Europeana si guvernul de la Kiev au publicat joi o estimare, conform careia reconstructia Ucrainei dupa razboi va costa…

- Guvernul israelian va aproba, joi, un buget de razboi pe anul 2024, a anuntat, duminica, ministrul de finante, Bezalel Smotrich, dupa ce ministrii au aprobat un sprijin financiar de 9 miliarde de sekeli (2,5 miliarde de dolari) pentru rezervistii militari, relateaza Reuters.

- In 2023, actiunile companiei au scazut cu aproape 45%, marcand cea mai proasta performanta anuala pana in prezent, impovarata de vanzarile slabe ale vaccinului sau pentru COVID-19. ”Odata cu lansarea asteptata a candidatului nostru pentru vaccin RSV (virusul sincitial respirator) in 2024 si posibila…

- Tensiunile cresc pe masura ce liderii G7 iau in considerare confiscarea legala a activelor rusești, inghețate dupa ce Rusia a inceput un razboi in Ucraina. Moscova a anunțat ca deține la randul sau o lista de active pe care le va confisca daca Occidentul va recurge la un nou set de sanncțiuni ca raspuns…

- Ucraina a primit peste 38 de miliarde de euro 42 miliarde de dolari ajutor international in 2023, in contextul razboiului in curs impotriva invadatorilor rusi, informeaza miercuri dpa citat de Agerpres.roAcest ajutor ne a permis sa finantam toate cheltuielile necesare, a declarat ministrul ucrainean…

- Forțele armate canadiene au comunicat marți achiziționarea a 11 drone de la compania americana General Atomics. Acestea vor fi utilizate pentru operațiuni militare in strainatate și pentru supravegherea aeriana extinsa a vastului teritoriu canadian, conform informațiilor furnizate miercuri de AFP.

- Un producator chinez de automobile electrice a atras o investitie de 2,2 miliarde de dolari de la vehiculul de investitii din Abu DhabiProducatorul chinez de vehicule electrice Nio a semnat un acord pentru o investitie de 2,2 miliarde de dolari de la CYVN Holdings, un vehicul de investitii cu sediul…