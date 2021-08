Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Mindruța a avut parte de momente speciale in Austria. Cunoscutul jurnalist le-a marturisit romanilor care il urmaresc pe rețelele de socializare ca i-ar fi placut ca unele lucruri sa se regaseasca și in Romania. Ce a spus acesta? Ce a pațit Lucian Mindruța in vacanța: și-ar fi dorit ca ce a gasit…

- Anul 2020 va ramane cu siguranța in istorie pentru industria HoReCa. Este o perioada in care restaurantele și terasele au trebuit sa se adapteze pentru a trece cu brio peste inchiderile succesive. Direct proporțional cu aceasta și retailerii au avut de suferit, deoarece livrarile catre locațiile…

- Arhiepiscopul Dunarii de Jos spune ca inceputul Postului Adormirii Maicii Domnului, chiar daca se suprapune cu perioada concediilor, echivaleaza cu intrarea in raiul rugaciunii. El ii cheama pe credincioși sa nu caute doar frumusețile pitorești ale Romaniei in timp ce-și petrec concediul, ci și frumusețile…

- Magyar Nemzet, ziarul maghiar pro-guvernamental, a publicat duminica un text cu titlul „Roșia Montana: Ale cui sunt rezervele de aur?" in care se intreaba "de cand apartine Rosia Montana de Romania?". Publicația de la Budapesta spera ca „cele 300 tone de aur si 1.600 tone de argint vor ramane in pamantul…

- Raed Arafat a explicat ca locuitorii din zonele afectate de inundații au fost alertați prin sistemul Ro-Alert cu puțin inainte de producerea fenomelor meteo extrem sau chiar in timpul lor pentru ca sunt genul de evenimente meteorologice pe care ANM le notifica foarte tarziu, potrivit unei declarații…

- Nenorocirea a inceput, undeva cam pe la ora 07.00, cand a sunat apelul la 112: "A intrat in apa si nu a mai iesit. In Mamaia in dreptul Clubului Fratelli".Putin mai tarziu, dar foarte tarziu pentru astfel de situatii, trupul tanarului era scos din apa de cei aflati pe plaja.A fost resuscitat si transportat,…

- Sportivul Benjamin Adegbuyi a povestit intr-o emisiune tv ca a suferit in copilarie din cauza culorii pielii. Luptatorul s-a nascut la Cluj, din tata nigerian și mama romanca și se considera 100% roman. Invitat La cina, cu Ionela Nastase și Adi Hadean, Benny Adegbuyi a povestit cum il suparau…

- „Tricolorul” Constantin Budescu (32 de ani) a dezvaluit secretele formei fizice de invidiat. Romania - Georgia se joaca marți, de la ora 21:45, pe arena „Ilie Oana”, din Ploiești. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro TV.Romania mai are programat un meci amical,…