Stiri pe aceeasi tema

- Partidul condus de Marcel Ciolacu a acuzat decizia Ministerului Energiei, condus de liberalul Virgil Popescu, de a privatiza termocentrala Mintia pe o suma cu aproape jumatate mai mica decat banii investiți in retehnologizarea acesteia. Senatorul Radu Oprea, purtator de cuvant al PSD, a declarat ca…

- Termocentrala Mintia a fost vanduta prin administrator judiciar cu 91 de milioane de euro, dupa ce au fost investite in retehnologizare cel puțin 150 de milioane de euro, susține senatorul Ștefan Radu Oprea, purtatorul de cuvant al PSD. „De neințeles este de ce a ales ministrul aceasta metoda de…

- Termocentrala Mintia a fost vanduta prin administrator judiciar cu 91 de milioane de euro, dupa ce au fost investite in retehnologizare cel puțin 150 de milioane de euro, susține senatorul Ștefan Radu Oprea, purtatorul de cuvant al PSD. „De neințeles este de ce a ales ministrul aceasta metoda de prin…

- Termocentrala Mintia a fost vanduta prin administrator judiciar cu 91 de milioane de euro, dupa ce au fost investite in retehnologizare cel puțin 150 de milioane de euro, susține senatorul Ștefan Radu Oprea, purtatorul de cuvant al PSD.

- Termocentrala Mintia a fost vanduta prin administrator judiciar cu 91 de milioane de euro, dupa ce au fost investite in retehnologizare cel puțin 150 de milioane de euro, susține senatorul Ștefan Radu Oprea, purtatorul de cuvant al PSD.

- „Termocentrala Mintia a fost vanduta prin administrator judiciar cu 91 de milioane de euro. Asta dupa ce au fost investiti in retehnologizare cel putin 150 de milioane de euro. Primim asigurari din partea ministerului de resort ca sunt impuse conditii drastice pentru ca o noua capacitate de productie…

- ”Ieri am desfasurat activitatea de constituire a Comitetului interministerial pentru asigurarea rezilientei energetica si implementarea proiectelor de infrastructura energetica. A fost o decizie pe care am luat-o in urma analizei datelor si prognozelor si a perspectivei asigurarii energiei, pe timp…

- ”Investim in dezvoltarea sistemului national de transport al gazelor naturale”, a transmis, vineri seara, ministrul energiei. Acesta a precizat ca au fost transmise catre BEI, in vederea finantarii, mai multe proiecte ale Transgaz. Este vorba despre conducta de transport gaze naturale Marea Neagra-Podisor…