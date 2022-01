ADEVĂRUL despre polițistul care a lovit mortal o elevă în Capitală. Ce studii avea, de fapt Ies la iveala noi detalii despre cazul controversat din Capitala, unde un polițist a accidentat mortal o eleva. Potrivit Antena 3 , polițistul care a lovit mortal o fata pe trecerea de pietoni in accidentul de joi, din Capitala, și a ranit o alta, a lucrat in Anglia inainte de a fi incadrat la Poliția Romana din sursa externa. Totodata, sursa citata mai preczeaza ca polițistul respectiv era in timpul programului, dar nu se afla intr-o misiune urgenta. In ceea ce privește experiența acestuia, polițistul avea doar doua luni de pregatire in politie. Ce masuri a luat Poliția Capitalei De menționat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi informații in cazul polițistului care a accidentat mortal o fetița și a lovit extrem de grav o alta prietena de-a ei, in timp ce cele doua traversau pe o trecere de pietoni ale carei marcaje erau abia vizibile. Omul legii nu este absolvent al vreunei școli de poliție, nici al Academiei,…

- Bogdan Berechet, seful Politiei Capitalei, a decis vineri ca, de acum inainte, echipajele de politie care fac deplasari de urgenta si folosesc girofarul si sirena sa anunte acest lucru prin statie, la dispecerat. „Ca si masura urmeaza sa intre in vigoare o dispozitie pe care am transmis-o deja tuturor…

- Polițistul care a omorat o fetița in accidentul de joi, din Capitala, și a ranit o alta, a fost pus la dispoziție, declara șeful Poliției Capitalei, Bogdan Berechet: „avand in vedere masura dispusa de catre procurorul de caz, conform statutului polițistului, in calitate de șef al Poliției Capitalei,…

- Seful Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, Bogdan Berechet, a anuntat vineri seara, intr-o conferința de presa, ca a dispus retragerea din functie a agentului de politie care a accidentat mortal o fata de 13 ani pe o trecere de pietoni, subliniind ca Politia

- Politistul care a accidentat mortal o fata de 13 ani și a ranit o alta in Capitala, pe trecerea de pietoni, obtinuse permisul de conducere in Romania in 2012, dar și l-a preschimbat in 2016 in Marea Britanie, fiind valabil pe baza de reciprocitate cu Uniunea Europeana, informeaza, vineri, Biroul de…

- Polițistul care a lovit doua fete pe trecerea de pietoni de pe bulevardul Laminorului din Capitala, una dintre ele pierzandu-și viața, are 30 de ani și a lucrat in Anglia pana in 2016. El și-a luat permisul de conducere in Romania in 2012 și l-a preschimbat in Anglia, in 2016. Constantin Popescu este…

- Agentul de poliție care a accidentat joi, in Capitala, doua fete de 13 ani, in timp ce traversau strada pe „zebra”, ar fi circulat cu o viteza de peste 80 de kilometri pe ora. Potrivit unor surse Digi24, polițistul de 30 de ani nu se afla intr-o misiune care sa explice graba. Una dintre copile a murit,…

- Doua tramvaie au fost implicate vineri seara intr-un accident in Capitala. Unul a deraiat și a lovit frontal un altul care venea din sens opus. Accidentul s-a produs in Sectorul 4. Trei persoane au fost ușor ranite, dar au refuzat sa fie transportate la spital.