Adevărul despre decesele de COVID din România. Câte persoane ar fi murit, de fapt Cate victime a facut COVID in Romania? Cate persoane au fost bolnave și au luat virusul și cate dintre ele au fost sanatoase, dar au decedat? Un numar de 3.425 de romani au fost ucisi de COVID-19, fara sa fi avut si alte boli asociate, de la inceputul pandemiei si pana la data de 25.05.2023, releva datele transmise de Ministerul Sanatatii la solicitarea News.ro. Aproape jumatate dintre aceste decese s-au inregistrat la cetogoria persoanelor cu varsta peste 70 de ani. Pe de alta parte, de la inceputul pandemiei si pana acum, conform datelor oficiale existente, numarul celor care aveau si alte boli… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- "Suntem la 6.900 in saptamana precedenta. Asta inseamna 1.000 de cazuri pe zi. La decese numarul este destul de important. In saptamana precedenta avem 59. Aceasta evolutie a deceselor este oarecum asteptata pentru ca ea este intarziata fata de evolutia numarului de cazuri. Este posibil ca si in aceasta…

