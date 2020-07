Adelina Pestrițu a împlinit un an de la căsătorie Fermecatoarea fosta prezentatoare de televiziune, actualmente influencer, are din nou motive de sarbatoare in familia ei. Și asta pentru ca Adelina Pestrițu și soțul ei, Virgil Șteblea au implinit un an de cand s-au casatorit și au publicat niște imagini foarte simpartice pe rețelele de socialziare. Acestea au fost facute alb negru și Adelina le-a... Read More Post-ul Adelina Pestrițu a implinit un an de la casatorie apare prima data in TaBu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 17 iunie actorul din “Tufa de Veneția” și “Iarna Bobocilor” implinește frumoasa varsta rotunda de 80 de ani. Deobicei actorul Virgil Ogașanu alaturi de soția dansului, actrița Valeria Ogașanu merg vara la casa din Cornu, acolo unde se relaxeaza la aer curat. Tabu va spune cateva lucruri nu foarte…

- Zilele acestea, de cand izolarea nu mai este la moda, indragita vedeta a avut parte de multe evenimente fericite in frumoasa ei familie. Pentru ca Adelina Pestritu și Virgil Șteblea nu numai ca au ieșit in natura dar au facut un gest prin care și-au unit și mai mult povestea de dragoste. S-ar parea…

- Din cauza pandemiei de coronavirus, Primaria Municipiului Constanta a luat decizia ca premiile in bani sa fie oferite direct la domiciliul seniorilor Avand in vedere faptul ca, din cauza pandemiei de coronavirus, evenimentele de apreciere a bunicilor, organizate in cadru festiv, nu mai pot avea loc,…

- Fermecatoarea actrița și interpreta a implinit frumoasa varsta de 50 de ani pe 8 mai, insa nu ai zice ca are anii aceștia. Pentru ca Anca Țurcașiu arata ca o femeie de 30 de ani, insa mulți dintre fanii ei nu știu ca are un baiat de 20 de ani și este casatorita de ceva... Read More Post-ul Anca Țurcașiu…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a implinit ieri 94 de ani. Evenimentul, care era de obicei sarbatorit in familie, a fost marcat anul acesta de si mai multa discretie avand in vedere criza coronavirusului cu care se confrunta si Marea Britanie. In mod obișnuit, pentru a marca aniversarea reginei,…