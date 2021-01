Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu a dezvaluit ca este insarcinata din nou. Simpatica prezentatoare de la ”Vorbește lumea” și soțul ei, Radu Valcan, așteapta al treilea copil.”Vom mai avea un nepoțel. Adica sunt insarcinata. Eram chiar la emisiune și producatoarea mi-a zis: «Ade, ești gravida. Ai ceva aparte». Am mai primit…

- Fostul ministru al Dezvoltarii Regionale și Turismului la data faptelor, Elena Udrea a primuit rezultatul testului aseara, a confirmat avocatul sau, Veronel Radulescu. Udrea a fost trimisa in judecata de procurorii DNA in 2017 pentru instigate la luare de mita și spalare a banilor. In dosar mai sunt…

- Din anul 2015, Adela Popescu (34 de ani) este casatorita cu actorul și prezentatorul de televiziune Radu Valcan (43 de ani). Perechea are doi fii, Alexandru (4 ani) și Andrei (2 ani). Adela Popescu este insarcinata cu al treilea copil! Primele declarații Recent, Adela a facut primele declarații despre…

- Din anul 2015, Adela Popescu (34 de ani) este casatorita cu actorul și prezentatorul de televiziune Radu Valcan (43 de ani). Perechea are doi fii, Alexandru (4 ani) și Andrei (2 ani). Recent, Adela, Radu și cei doi fii ai lor s-au mutat intr-o noua locuința. Mutarea a avut loc pe 24 decembrie. „Ne-am…

- Invitați in cadrul emisiunii Vorbește Lumea, de la PRO TV, cele doua vedete au oferit momente de senzație. Catalin Maruța e genial și acest lucru ni l-a aratat chiar in ediția de azi a emisiunii prezentate de Cove și Adela Popescu. Unde a cerut-o Catalin Maruța pe Andra de soție In cadrul unui interviu…

- In cea mai recenta ediție a emisiunii Vorbește Lumea , Adela Popescu (34 de ani) a oferit noi detalii privind amenajarea noii sale locuințe. Adela Popescu și Radu Valcan iși amenajeaza noua locuința: „Este o casa normala” „Casa in care ne mutam are trei dormitoare, living, o mansarda, bucatarie, adica…