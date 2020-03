ADDA lansează „Suntem femei”, un statement muzical dedicat femeilor ADDA lanseaza de ziua ei „Suntem femei”, un statement muzical cu un mesaj sensibil, dar puternic, in care reciprocitatea și curajul sunt subiectul principal. „Suntem femei” se va regasi pe „Arta, viața și iubire”, album ce urmeaza sa fie lansat in curand de catre artista. „Piesa asta este despre și pentru femeile puternice. Care au voce! Care nu accepta sa fie considerate niște fapturi gingașe fara aparare și atat. E despre și pentru femeile cu atitudine care lupta pentru ele și care deși au rani adanci, pot iubi din nou. Este despre și pentru femeile care au nevoie de dragoste, nu de cadouri… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

