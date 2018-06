Stiri pe aceeasi tema

- Kanye West a oferit un concert in premiera in jurul unui foc de tabara, dezvaluind piesele de pe noul sau album „Ye” catorva sute de norocoși spectatori care s-au adunat joi seara in Wyoming. Piesa cu care Kanye a dechis petrecerea vorbește despre ganduri de sinucidere și crima. Fanii au stat cu sufletul…

- Dupa ce a adus „Fantezia de iarna” si a cucerit publicul cu un „Tango in priviri”, Andreea Balan lanseaza o noua piesa: „Asa de frumos”. Single-ul este insotit de un videoclip ce spune in imagini o poveste de dragoste in care conflictele si momentele frumoase se imbina, pentru ca uneori oamenii aleg…

- Va prezentam o noua super piesa, o noua poveste de dragoste, cu un ritm senzual și amețitor, perfect pentru sezonul estival. Pentru cei care nu il cunosc pe Alex, acesta a devenit cunoscut odata cu participarea la show-ul TV, X Factor Italia. Astazi revine in atenția publicului cu un nou proiect muzical,…

- Dupa ce The Motans a lansat „Nota de plata" cu INNA, o piesa care a cucerit publicul din Romania, cei doi artiști revin cu o noua colaborare. „Pentru ca" este o piesa de dragoste compusa de INNA, The Motans (Denis Roabeș), Marco&Seba (Marcel Botezan și Sebastian Barac) și produsa de ei, „resposansibili"…

- Artista Lavinia Goste lanseaza ”M-a gasit dragostea in viața”. Piesa, realizata de interpreta impreuna cu soțul sau, maestrul dirijor Marius Zorila, se anunța hitul petrecerilor din aceasta vara. ”Ideea pentru piesa “M-a gasit dragostea in viața” a plecat de la o piesa populara romaneasca la care am…

- Artista Global Records, Dara, lanseaza piesa și videoclipul „Mii de Ori”, o melodie la care spune ca a muncit foarte mult și este foarte fericita ca a reușit sa filmeze și clip, transpunand astfel propria poveste in imagine. „Mi-am dorit extrem de mult ca, in mod special pentru , sa filmam un clip oficial.Este…

- Shawn Mendes a emoționat tot internetul cu noua piesa lansata la miezul nopții, “In my blood”. In cadrul piesei cantarețul canadian și-a aratat latura sensibila și ne emoționeaza de la primul play. “In my blood” se anunța a fi piesa principala de pe urmatorul album al lui Shawn Mendes și cel de-al treilea.…

- Starile ADDEI, un proiect cu totul special pentru artista, a ajuns la cel de-al treilea sezon de cand a fost creat. ADDA lanseaza astazi prima piesa, „Desculta”, si pregateste inca doua melodii pentru urmatoarele doua saptamani.