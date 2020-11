Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai interesante rețete din primul battle ”Chefi la cuțite” sezonul 8, din punct de vedere al prezentarii, a fost aceasta rețeta de tocanița de vita și porc in țelina.

- Bucurie mare in familia Addei! Soțul ei, Catalin Rizea, a demonstrat ca deși este un bacatar amator, el chiar se pricepe la gatit. Astfel, acesta a trecut in etapa urmatoare a emisiunii „Chefi la cuțite” și a fost ales in echipa lui Catalin Scarlatescu. Iata ce mesaj i-a transmis frumoasa artista partenerului…

- Concurenții ramași in bootcampul emisiunii „Chefi la cuțite” au incercat sa gateasca preparate cat mai gustoase, pentru a demonstra ca merita un loc intr-una dintre cele trei echipe conduse de Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu! Catalin Rizea, sotul Addei, a fost ales de…

- Timpul de gatire s-a scurs rapid și iata ca a venit momentul ca Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu sa analizeze preparatele pregatite de concurenții din etapa a doua de bootcamp! Catalin Rizea a reușit sa faca spectacol din plin!

- Loredana Groza a facut show in ediția din 2 noiembrie a concursului gastronomic ”Chefi la cuțite” de la Antena 1. Cantareața a cantat și dansat pe masura preparatului indian cu care i-a delectat pe bucatari, au spus entuziasmați aceștia. Loredana Groza, show la ”Chefi la cuțite”. S-a urcat și a dansat…

- Loredana ne-a demostrat tuturor ca este o gospodina desavarșita, ba chiar una non-conformista. In timp ce mama ei a invațat-o sa gateasca preparate tradiționale, ea și-a propus sa descopere și bucatarii de peste hotare. Așa se face ca artista a uimit la „Chefi la Cuțite” cu un inedit preparat indian.

- Mandy Moore a anunțat pe rețelele de socializare ca este insarcinata pentru prima data! Cantareața și soțul ei, Taylor Goldsmith, au publicat mai multe imagini alaturi de vestea conform careia vor deveni parinți.

- Stefan Banica Jr. va gati alaturi de fiul sau in noul sezon al emisiunii „Chefi la cutite“. Printre vedetele care concureazi se numara si Adda si Catalin Rizea, Mario Fresh si Adriana Trandafir.