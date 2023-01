Stiri pe aceeasi tema

- „Murder Mystery 2", regizat de Jeremy Garelick, cu Adam Sandler si Jennifer Aniston in rolurile principale, va putea fi vazut pe Netflix din 31 martie. La patru ani dupa ce au rezolvat primul lor caz de crima, Nick si Audrey Spitz (Adam Sandler, Jennifer Aniston) sunt detectivi cu norma intreaga si…

- La patru ani dupa ce au rezolvat primul lor caz de crima, Nick și Audrey Spitz (Adam Sandler, Jennifer Aniston) sunt detectivi cu norma intreaga și incearca sa-și consacre agenția de detectivi particulari. Cuplul este invitat la nunta unui maharajah (Adeel Akhtar) care le este prieten, pe insula acestuia.…

- Meghan si Harry au negat in acest weekend, prin purtatorul de cuvant, ca serialul lor documentar, produs pentru Netflix, ar contrazice decizia lor de a se distanta de obligatiile lor regale, potrivit news.ro.Unii jurnalisti au considerat ca serialul lor de pe Netflix, disponibil de miercuri, contrazice…

- Netflix este criticat de abonați dupa ce unii fani au catalogat „rasist” noul serial despre familia Addams. Unii urmaritori spun ca serialul „Wednesday”, care a fost lansat la inceputul acestei luni, ar fi rasist pentru ca ii portretizeaza pe actorii de culoare in personaje negative. Noul serial o are…

- Doamnelor și domnilor, suntem mandri sa va prezentam magia Hollywood-ului. Sau… a actorilor romani? Fanii de pe rețelele de socializare au ramas uimiți dupa ce Netflix le-a oferit telespectatorilor o scurta privire in culise la cel mai recent serial de succes, Wednesday. Și, sa fim sinceri, chiar am…

- Creat de cineastul premiat cu Oscar® Guillermo del Toro și de legendarul animator premiat pentru producțiile stop-cadru Mark Gustafson, Pinocchio, de Guillermo del Toro este o poveste pe care crezi ca o știi, insa vei fi surprins sa afli ca nu e deloc așa. Cineastul distins cu premiul Oscar® Guillermo…

- Dupa ce este este capturat pe neașteptate și ținut prizonier vreme de peste o suta de ani, Sandman, alias Visul (Tom Sturridge), entitatea cosmica extraordinara care ne controleaza toate visele, trebuie sa calatoreasca printre diverse lumi și momente din timp pentru a elimina haosul creat de absența…

- Articolul nostru cu filme de Craciun a ajuns viral anul trecut, iar anul acesta am facut o noua selecție. Deocamdata știm ce filme se lanseaza in Noiembrie, Decembrie fiind inca un mister. Astfel, am luat toate listele de la Netflix, HBO GO și Disney + și le-am pus chiar aici, intr-o super lista. …