Acum poți comanda de la BOOKZONE cartea Ruinele timpului de John Boyne Ai citit cartea Baiatul cu pijamale in dungi? Este una dintre cele mai emoționante carți scrise vreodata, iar autorul este John Boyne. Recent, a aparut și continuarea acestei carți, numita Ruinele timpului. La BOOKZONE sunt disponibile ambele volume, la prețuri excelente, iar daca ești in cautarea unor lecturi potrivite pentru finalul de an, acestea vor fi exact ce trebuie. Inainte de a-ți prezenta pe scurt romanul Ruinele timpului, vrem sa iți spunem despre ce este vorba și in cartea Baiatul cu pijamale in dungi, pentru a ințelege mai bine acțiunea. In prima carte, Baiatul cu pijamale… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anca Serea și Adrian Sina și-au cumparat casa in care pana acum au locuit cu chirie. Prezentatoarea incearca din greu ca amenajarile sa fie terminate pana de Craciun. Anca Serea și Adrian Sina și-au cumparat recent casa in care au locuit cu chirie. Recent, ei cumparasera o alta vila in același complex,…

- Rona Hartner susține ca este terorizata de fostul ei soț la aproape doi ani de la desparțire. Artista este sunata incontinuu de Herve Camilleri. Timp de trei ani, Rona Hartner a avut o relație cu Herve Camilleri, un barbat de origine franceza. Cei doi s-au casatorit, insa lucrurile intre ei nu au mai…

- Germania se afla la o mare rascruce. Poziția sa geostrategica complicata a forțat țara sa mențina echilibre constante de la reunificarea din 1990, mai ales din cauza umbrei amenințatoare pe care Rusia o arunca. In tot acest timp a reușit sa-și mențina statutul de putere economica fara a-și crește…

- Andreea Banica se muta in casa noua, insa in același cartier. Artista a explicat de ce a vrut sa faca aceasta schimbare, deși noua locuința nu este cu mult diferita fața de cea veche. Cantareața a simțit nevoie de mai mult spațiu avand in vedere ca are și doi copii. Andreea Banica și Lucian Mitrea și-au…

- Actorul din serialul Friends, internat pentru a scapa de dependența de droguri Matthew Perry este celebru pentru rolul simpaticului Chandler din serialul Friends. Are in prezent 53 de ani, iar o lunga perioada din viața sa s-a luptat cu dependența de droguri și alcool. Totul in spatele ușilor inchise,…

- Ioana Dichiseanu ii ia apararea Deliei Matache, dupa ce artista a declarat ca nu vrea sa faca copii. Mulți au criticat-o pe vedeta dupa declarațiile facute recent. In varsta de 40 de ani, Delia Matache a fost intrebata in mod repetat cand va deveni mama. Recent, artista care face parte din juriul de…

- Majoritatea dintre cei care comenteaza și discuta despre neutralitate, habar n-au ce inseamna asta, cat costa sa fie neutru și ce riști. Un stat neutru trebuie sa fie gata sa cheltuie pentru aparare de vreo 5 ori mai mult decat o țara care are aliați, precum NATO, care au armate foarte bine dotate și…