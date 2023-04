Stiri pe aceeasi tema

- Parteneriat de bussines important intre doua vedete. Daca pana acum Dan Negru ii era consultat in investiții lui Dorian Popa, ei bine, cei doi au batut palma pentru un proiect de construcții locuințe. Mai precis, Dorian Popa va construi pe un teren (3000 mp, in zona Corbeanca), ce aparține lui Dan Negru,…

- Doina Maximilian, fiica adoptiva a regretatei Stela Popescu, ne-a vorbit, in exclusivitate pentru Playtech Știri, despre Festivalul ”Stela Popescu”, care va debuta in luna decembrie și pentru care este mare nevoie de bani. Cu acest prilej, am aflat și ce mai face ”Buru Buru”, nepoata Stelei, tot artista,…

- Oana Zavoranu a facut o schimbare brusca in viața ei, dupa ce o lunga perioada de timp nu a mai aparut la televizor. „Querida” ia lecții de TikTok de la cei care castoga mii de euro lunar din platforma de streaming.

- Saptamana aceasta a fost aleasa de cele mai multe școli sa fie „Școala altfel”. Lucru care a declanșat furiile parinților, elevilor și uneori ale profesorilor. Pentru ca pare o forma fara fond, enervanta și fara scop pentru toata lumea. Personal, ii vad rostul, dar in alte forme. In primul rand, mai…

- Oana Zavoranu nu trece printr-o perioada favorabila a vieții sale, iar in ultimul timp a disparut din lumina reflectoarelor. Actrița a anunțat ca se confrunta cu probleme grave. Dupa ce recent s-a spus ca divorțeaza de Alex Ashraf și ca barbatul ar avea deja o alta relație, Oana Zavoranu este din nou…

- Daniela Gyorfi are o cariera de ani de zile in industria muzicala din Romania. Vedeta lucreaza de la 16 ani, de atunci a strans o adevarata avere alaturi de George Tal, care ii e partener de 16 ani. Invitata in emisiunea FRESH by UNICA!, cantareața a vorbit despre bunurile sale, cui aparțin acestea,…

- Oana Roman a spus tot adevarul despre desparțirea de Marius Elisei. Vedeta a facut marturisiri despre perioada dificila prin care trece de cand tatal fetiței ei a plecat definitiv de acasa, spunand ca a pierdut timp, nervi și liniște. Mai mult, Oana Roman le-a dat și sfaturi femeilor, in care le-a spus…

- Doi vloggeri romani, aflați intr-o calatorie in jurul lumii, au publicat pe TikTok un videoclip in care-și arata uimirea privind prețul carburantului din Arabia Saudita.Cei doi romani, Luminița și Constantin, au pornit intr-o calatorie in jurul lumii, intr-o autorulota, iar in drumul lor au…