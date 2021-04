Actrița Natalie Dormer din serialul Game of Thrones a născut In podcastul That’s After Life, Natalie Dormer (39 de ani) a dezvaluit ca a nascut in luna ianuarie a anului acesta. Este primul copil al actriței cu partenerul ei de viața, actorul David Oakes (37 de ani). Natalie a vorbit și despre activitațile sale din timpul pandemiei. Actrița a marturisit ca ea și iubitul ei au decis sa devina parinți pentru ca, a glumit, „Ce altceva am fi putut face?”. Actrița Natalie Dormer din serialul Game of Thrones a nascut „Da, deci a fost perfect sa fiu insarcinata și sa devin mama in timpul pandemiei. Cred ca este deja un cliche”, a mai spus, imaginandu-și cum fiica… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

