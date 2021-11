Actrita Brigitte Bardot, care i-a calificat in 2019 pe locuitorii din Reunion, insula franceza din Oceanul Indian, drept “autohtoni care si-au pastrat genele de salbatici”, e obligata sa plateasca 20.000 de euro amenda pentru injurii publice, relateaza AFP. Bruno Jacquelin, atasatul de presa al actritei franceze, urmarit penal pentru complicitate la injurii publice, a fost la randul sau condamnat de justitie la 4.000 de euro amenda. Brigitte Bardot, in varsta de 85 de ani, a facut aceste remarci intr-o scrisoare adresata in 2019 prefectului insulei Reunion. La cererea angajatorului sau, Bruno…