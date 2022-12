Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a anulat deja de trei ori datele din turneul sau european din 2020, cantareata Celine Dion a anuntat joi noi anulari de concerte din cauza problemelor de sanatate, inclusiv show-ul de la Bucuresti. Concertul artistei la Bucuresti urma sa aiba loc, pe 11 iulie 2023, pe Arena Nationala. Valoarea…

- O poveste de viața pentru Moș Craciun: O mama singura, cu trei copii, diagnosticata cu cancer, are nevoie de ajutor O poveste de viața pentru Moș Craciun: O mama singura, cu trei copii, diagnosticata cu cancer, are nevoie de ajutor Craciunul se apropie cu pași repezi, iar dupa doi ani cu restricții…

- Roberta Flack, 85 de ani, caștigatoare a cinci premii Grammy, nu mai poate canta dupa ce a fost diagnosticata cu scleroza laterala amiotrofica (SLA), a anunțat staff-ul artistei, informeaza The Guardian . Interpreta „Killing Me Softly with His Song” are dificultați in vorbire, a declarat Suzanne Koga,…

- In fiecare an, pe data de 9 noiembrie, creștinii il praznuiesc pe Sfantul Nectarie din Eghina, considerat vindecatorul de cancer. Tradiția vorbește și despre minunile pe care le-a facut pentru cei aflați in suferința, care s-au rugat Sfantului Nectarie.

- Solista trupei Nightwish, Floor Jansen, vocea formatiei finlandeze de metal simfonic de aproape un deceniu, a dezvaluit miercuri ca a fost diagnosticata cu cancer de san, relateaza site-urile nme.com si kerrang.com, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presa din Germania vine cu noi detalii despre neamțul Christoph Daum (68 de ani), selecționer al Romaniei intre iulie 2016 și septembrie 2017. Acesta a dezvaluit ca se afla sub tratament dupa ce a fost diagnosticat cu cancer, iar Bild ofera noi informații despre starea acestuia. Noi informații despre…

- Serban Copoț trece, in aceste momente, prin clipe grele, dupa ce a aflat ca mama lui sufera de cancer. Prezentatorul TV a facut anunțul trist, in care a menționat ca femeia le-a ascuns acest lucru copiilor ei.