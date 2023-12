Actorul Ryan O’Neal, cunoscut din filmul Love Story, a murit la 82 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Ryan O'Neal, cunoscut pentru interpretarile sale in filmele regizate de Stanley Kubrick, precum "Love Story" și "Barry Lyndon", s-a stins din viața vineri, la varsta de 82 de ani, conform declarației facute de fiul sau, Patrick O'Neal, pe Instagram.

- Lumea filmului este in doliu! Un actor indragit și cunoscut s-a stins din viața la varsta de 35 de ani. El a dus o lupta grea cu cancerul la creier de ani de zile. Familia este devastata de durere. Anunțul trist a fost facut printr-o postare pe Instagram.

- Sunt, din nou, momente cumplite la Hollywood! Dupa ce sambata, Matthew Perry, actorul care a jucat rolul lui Chandler in serialul ”Friends” s-a stins din viața la varsta de 54 de ani, acum un alt deces intristeaza lumea cinematografiei.

- A murit Mircea Eugen Burada, un cunoscut scriitor roman. El a fost si scenaristul productiei "Nea Marin miliardar", regizata de Sergiu Nicolaescu.Mircea Eugen Burada n. 1946, Bucuresti a fost un scriitor si scenarist roman, cunoscut in special pentru Nea Marin miliardar, cel mai vizionat film romanesc…

- Scriitorul si scenaristul sirian Khaled Khalifa, autorul mai multor romane care l-au propulsat printre cei mai apreciati autori contemporani din tara sa, a murit sambata seara la Damasc in urma unui atac de cord, la varsta de 59 de ani, potrivit unei surse apropiate familiei sale, transmite AFP.Cunoscut…