Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul cantacuzin Theodor Pavelescu s-a stins din viața subit, la varsta de 73 de ani. El a fost unul dintre fondatorii Școlii Normale și profesor al Colegiului Național Pedagogic Constantin Cantacuzino din Targoviște pana la varsta pensionarii. Cu multe cunoștințe, ironie fina și iscusința pedagogica,…

- Vestea a fost adusa publicului de soția indurerata a medicului, Dr. Luminița Dumitrașcu, care, cu inima sfașiata de durere, a transmis un scurt mesaj. „Soțul meu iubit, Catalin Dumitrașcu, a plecat spre o lume mai buna! A fost un medic bun și un om de afaceri destoinic! A fost sufletul meu pereche,…

- Veste trista pentru comunitatea Bisericii Ortodoxe din Dambovița dupa ce fostul preot al Parohiei Colanu, Ioan Dragoi, a decedat la varsta de 74 de ani. Parintele s-a nascut in ziua de 7 martie 1950, in Comuna Dragomirești, județul Dambovița, in familia unor buni credincioși. Cursurile primare și gimnaziale…

- Lumea filmului este acum mai saraca, dupa vestea trista de la Hollywood. Un actor celebru dintr-un serial foarte popular in Romania, dar și in alte parți ale lumii, a murit. Vestea a venit ca un fulger pentru familie și apropiați, iar fanii au ramas șocați. Doliu la Hollywood Peter Crombie, actorul…

- Un agent operativ de 31 de ani, angajat la SASS (Structura Asociata pentru Masuri de Securitate Speciala) din Penitenciarul Aiud, s-a stins din viața subit.Aceasta veste profund trista a fost impartașita public de colegii sai și de reprezentanții instituției care sunt șocați de dispariția subita a tanarului…

- Lumea teatrului romanesc este in doliu! Un actor indragit s-a stins din viața ieri seara. Anunțul trist a fost facut printr-o postare pe o rețea de socializare. Mesajul emoționant transmis in mediul online.

- E doliu la Serviciul Roman de Informații. Un fost șef al serviciului s-a stins din viața. Victor Marcu a fost expert in contraspionaj economic.General-maior in retragere, VICTOR MARCU, fost prim adjunct al directorului Serviciului Roman de Informații ( 1992- !995 ) a incetat fulgerator din viața…

- Lumea televiziunii este in doliu, dupa ce a pierdut o tanara vedeta. Este vorba despre o jurnalista de doar 38 de ani, care urma sa devina și mama in cateva luni. Atat femeia, cat și fatul nenascut au pierdut in mod tragic și nu s-a mai putut face nimic pentru ei. A murit o jurnalista […] The post Doliu…