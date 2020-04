Actorii din "Grey's Anatomy" şi "Dr. House" le mulţumesc medicilor care luptă împotriva Covid-19 VIDEO Actrita Olivia Wilde, care a jucat in serialul de succes "Dr. House", a strans o parte din starurile productiilor cu tematica medicala pentru a aduce un omagiu personalului aflat in prima linie in lupta cu pandemia de COVID-19. "Vreau doar sa spun multumesc adevaratilor eroi din sistemul de sanatate", a spus Wilde in clipul de multumire, in care mai apar, printre altii, fostii colegi de distributie Lisa Edelstein, Omar Epps, Jennifer Morrison, Kal Pen si Peter Jacobson. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Starurile din seriale cu tematica medicala, ca „Dr. House", „ER" si „Grey's Anatomy" aduc un omagiu „adevaratilor eroi din sistemul de sanatate". Un clip în care acestia multumesc personalului medical care lupta cu pandemia a fost publicat pe rețelele…

- INTERVIU GSP. Ați observat, in ultima vreme, ca mulți oameni din sistem se plang de posibilele efecte nefaste ale izolarii asupra condiției fizice a sportivilor, in pandemia de coronavirus. Exista remediu, ne atrage atenția doctorul Dan Curelea! Dan Curelea este doctor primar in medicina fizica și recuperare…

- Un medic a fost depistat cu coronavirus la Spitalul Județean Timișoara, dupa ce ieri o asistenta de la Urgențe a fost internata la Spitalul de Boli Infecțioase cu Covid-19. Doctorul de la „Județean” a fost depistat cu COVID-19 dupa ce, in urma cu doua saptamani, a fost la Arad, unde a consultat pacienți.…

- Pandemia de coronavirus COVID-10 inseamna, in cifre, peste 300.000 de persoane infectate, mai mult de 13.000 de morți și 93.000 de pacienți vindecați in intreaga lume, arata BBC. Iata ce spune un medic din Marea Britanie, ce lupta zilnic pentru viețile pacienților infectați cu acest virus. Citat de…

- Doctorul Masoud Mardani a declarat intr-un interviu acordat unui ziar iranian ca o persoana infectata cu noul coronavirus ar putea transmite infectia altor patru persoane. Astfel, este de asteptat ca 30-40 la suta din populatia Teheranului sa fie infectata cu virusul COVID-19 pana la sfarsitul lunii,…

- Un plan fara precedent pentru a consolida sistemul sanitar italian în zilele celei mai negre crize sanitare din istorie. Guvernul Conte a dispus alocarea imediata a sumei de 600 de milioane de euro si intentia de a angaja în sistem aproximativ 20.000 de noi profesionisti. În spitalele…

- Totuși, autoritațile chineze au anunțat pentru a treia zi la rand scaderea numarului de noi cazuri. Pe de alta parte, Statele Unite ii evacueaza pe americanii de pe Diamond Princess, vasul in carantina din Japonia, unde se afla, in continuare, și 16 romani. Numarul celor testati pozitiv cu Covid-19…