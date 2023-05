In perioada 19-21 mai, are loc evenimentul Comic Con, la Romexpo. In aceasta ediție, Clayton Johnson – Andy, unul din elevii Hawkins High din al patrulea sezon din Stranger Things – vine la Comic Con pentru a se intalni cu fanii, dar și pentru a modera o parte din panel-urile de Q&A cu ceilalți actori invitați. Clayton va face echipa cu Toby Sebastian, cunoscut pentru rolul lui Trystane Martell din Game of Thrones și impreuna vor fi gazdele panel-urilor de anul acesta la Comic Con.Clayton Johnson este un tanar actor care și-a facut debutul in 2018 in rolul lui Dolph din seria Nickelodeon, I Am…