Fostul ministru al reformei, economistul Ilie Şerbănescu a murit Cunoscutul economist, profesor, analist și publicist Ilie Șerbanescu a incetat din viața, azi dimineața, in urma unei lungi și grele suferințe. El avea 81 de ani. Vestea morții sale a fost data de George Simion, pe rețelele de socializare. Postarea a fost urmata de un val de comentarii și de reacții. ”Romania e de azi mai saraca. Un patriot, economistul Ilie Șerbanescu, s-a dus la Cer azi dimineața. Ieri primise Sfanta Impartașanie.”, se arata in postarea facuta de George simion. Cine a fost Ilie Șerbanescu? Ilie Șerbanescu s-a nascut pe 20 iulie 1942. A fost un economist roman și a absolvit Academia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

