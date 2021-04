Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 iunie, concertele și spectacolele ar putea fi reluate in Romania, potrivit declarațiilor facute de Ministrul Culturii. Ministrul Culturii a anunțat patru propuneri de variante prin care oamenii ar putea participa la evenimentele culturale in acest an. Bogdan Gheorghiu spune ca doritorii vor…

- Concursul Național de Dramaturgie este o competiție inițiata de Ministerul Culturii in anul 2004. Din 2005, Teatrul Național a preluat organizarea acestui concurs, in siajul preocuparii sale pentru evoluția spectacolului pe text de teatru romanesc, obiectiv urmarit cu prioritate in edițiile succesive…

- Ministerul Culturii a numit, pe 15 februarie 2021, managerul interimar al Muzeului Ororilor Comunismului in Romania. Astfel, aceasta poziție va fi ocupata de Alexandru Groza, absolvent al Facultații de Istorie a Universitații din București, care a fost Fulbright Visiting Researcher la Institute of Slavic…

- Un ordin de ministru blocheaza cercetarile subacvatice in Romania la nivel de amatori, dupa ce Comisia de elaborare a limitat accesul scafandrilor profesioniști la aceasta activitate. Restricția, intenționata sau nu, ii scoate din carți chiar pe primii scafandrii profesioniști din Romania cu competențe…

- In contextul pandemiei COVID-19, care a afectat grav sectorul cultural din Romania, Ministerul Culturii a pregatit un pachet de masuri menit sa sprijine reluarea activitatii operatorilor din domeniu si, implicit, relansarea ofertelor culturale pentru publicul larg. Schemele de ajutor financiar pentru…

