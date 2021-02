Stiri pe aceeasi tema

- Terasele sezoniere din zonele protejate si din perimetrul Centrului Istoric Bucuresti isi vor putea desfasura activitatea pe parcursul intregului an, nu doar in perioada 15 martie - 15 noiembrie, conform unui proiect de hotarare adoptat in sedinta de vineri a CGMB cu 34 de voturi favorabile, 19 impotriva…

- Compania Municipala Turistica a Bucurestiului (CMTB) este prima companie infiintata de administratia anterioara a Capitalei care va fi dizolvata. Activitatea companiei, in patru ani de existenta, se reduce la un site semi-functional, o pagina de Facebook, cateva prezente la diferite targuri si un punct…

- Direcția de Sanatate Publica București a anunțat, duminica, ca a decis sa extinda ancheta epidemiologica in cazul focarului de la Școala Gimnaziala nr. 28, din sectorul 2 al Capitalei, unde un angajat este confirmat cu noua tulpina britanica și exista mai multe suspiciuni ca au fost infectate și alte…

- Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti a decis extinderea anchetei epidemiologice la școala din Sectorul 2 al Capitalei, unde au fost depistate cazuri de infectare cu noua tulpina de coronavirus. Ministrul Sanatații a anunțat ca au mai fost recoltate inca 11 probe.

- CHIȘINAU, 8 ian - Sputnik. Comisia Extraordinara de Sanatate Publica a municipiului Chișinau a publicat Hotararea nr. 31, potrivit careia Capitala menține toate masurile antiepidemice introduse anterior. © Sputnik / Mihai CarausCOVID-19: Revin sau nu copiii la școala dupa vacanța Aceasta…

- Alegeri parlamentare 2020. Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, la iesirea din sectia de votare, ca a votat pentru dezvoltare, pentru justitie si impotriva celor care au „periclitat” parcursul european al Romaniei. Fost deputat, Nicusor Dan sustine ca Parlamentul trebuie sa revina…

- Scandal in sectorul Ciocana al Capitalei. Mai multi locuitori de pe strada Vadul lui Voda se arata nemultumiti de activitatea a trei gherete, care se afla la cativa metri de casele lor si in care se vinde peste viu.