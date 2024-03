Bucurestenii au putut observa pe cerul Capitalei, duminica dimineata, cum un avion militar sovietic survoleaza zona. Aparatul de zbor era un Antonov An-30. Parcursul acestuia apare in bazele de date publice. Avion vechi, inca in exploatare Avionul respectiv face parte din flota veche a Forțelor Aeriene Romane, inca din perioada sovietica, și este inca in […] The post De ce un avion militar sovietic a survolat Romania, duminica dimineata (FOTO) first appeared on Ziarul National .