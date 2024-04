Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Alba Iulia a fost cercetat mai bine de un an, pentru furtul unei pungi de fistic dintr-un market din oraș Un barbat a avut pe numele sau, mai bine de un an, un dosar penal pentru un furt dintr-un magazin din Alba. Este vorba despre furtul unei pungi de fistic dintr-un magazin Penny Market…

- Un fost deținut al Penitenciarului Aiud, trimis in judecata de DIICOT: A fost prins cu droguri in celula Un fost deținut al Penitenciarului de Maxima Sigurnața Aiud a fost trimis in judecata. Barbatul a fost trimis in judecata dupa ce la un control in celula sa, gardienii au descoperit droguri. Deși…

- Bucurestenii au putut observa pe cerul Capitalei, duminica dimineata, cum un avion militar sovietic survoleaza zona. Aparatul de zbor era un Antonov An-30. Parcursul acestuia apare in bazele de date publice. Avion vechi, inca in exploatare Avionul respectiv face parte din flota veche a Forțelor Aeriene…

- Un barbat din Sri Lanka va ajunge in fața magistraților din Alba Iulia. Ce infracțiune a comis Un barbat din Sri Lanka, venit la Alba Iulia pentru a munci, va ajunge in fața magistraților romani. Acesta a fost trimis in judecata dupa ce a fost prins beat la volan. S-a intamplat in timpul unui control…

- La data de 11 martie 2024, in jurul orei 14:20, polițiștii au fost sesizați de un barbat de 38 de ani, din municipiul Alba-Iulia, cu privire la a condus un autoturismul pe bulevardul 22 Decembrie, din municipiul Deva, iar la trecerea pentru pietoni marcata și semnalizata corespunzator, nu a acordat…

- Echipa de baschet a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia a avut o evoluție meritorie la etapa zonala din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, disputata zilele trecute la Arad, la Liceul cu Program Sportiv. Aceasta etapa a adus fața in fața echipele Colegiului Național „Decebal”…

- FOTO VIDEO | ATMCrypto, primul ATM de criptomonede din Alba Iulia. Ce funcționalitați are aparatul FOTO VIDEO | ATMCrypto, primul ATM de criptomonede din Alba Iulia. Ce funcționalitați are aparatul Primul ATM de criptomonede din Alba Iulia se afla in centrul comercial Mercur City Center. Aparatul se…

- Un tanar a susținut ca a gasit droguri aruncate pe jos, in Cetatea Alba Carolina. Cum a descris o percheziție a mascaților Un tanar din Alba recent condamnat la inchisoare pentru consum de droguri a facut o declarație surprinzatoare. Acesta a spus ca drogurile gasite in casa, intr-o percheziție, le-a…