Stiri pe aceeasi tema

- Politia Capitalei a precizat, luni, ca politistii "au actionat in deplina legalitate” in cazul protestatarului Cristian Mihai Dide care a proiectat mesajul #rezist pe cladirea Muzeului de Arta din Bucuresti, intervenindu-se in urma unui apel pe 112. Protestatarul a fost incatusat si dus la sectie…

- Societatea civila a contestat incidentul inregistrat la festivalul de lumini din Bucuresti, cand un activist cunoscut pentru participarea la protestele din Piata Victoriei a fost incatusat, dupa ce a proiectat pe Palatul Regal mesajul #REZIST.

- Mesajul #Va vedem a fost proiectat pe fatada Muzeului National de Arta, duminica seara. Gestul a avut loc la doua zile dupa ce unul dintre reprezentantii miscarii #Rezist a proiectat acest mesaj, in acealasi loc. El a fost retinut, ulterior, dupa ce a refuzat sa se legitimeze. Mesajul #Va Vedem a fost…

- Mai multe organizatii civice din intreaga tara au condamnat brutalitatea cu care politia si jandarmeria au intervenit in cazul barbatului a care a proiectat mesajul #rezist pe o cladire din Capitala. „Ne aduce mai aproape de modelul putinist al statelor autoritare de la est de Romania decat de democratiile…

- Mesajul #rezist a aparut pe cladirea Muzeului de Arta, vineri seara, in timpul festivalului de lumini Spotlight. Politia a fost sesizata printr-un apel la 112, ulterior stabilidu-se ca proiectia era facuta de un barbat, de la etajul 8 al unei cladiri din apropierea muzeului. Conform politistilor, barbatul…

- Mesajul #rezist a aparut pe cladirea Muzeului de Arta, vineri seara, in timpul festivalului de lumini Spotlight. Politia a fost sesizata printr-un apel la 112, ulterior stabilidu-se ca proiectia era facuta de un barbat, de la etajul 8 al unei cladiri din apropierea muzeului. Conform politistilor, barbatul…

- Mesajul #rezist a fost proiectat, vineri, pe cladirea Muzeului de Arta, in timpul festivalului Spotlight, politia identificandu-l pe cel care facea proiectia la o terasa de la etajul 8 al unei cladiri din zona. Conform politistilor, barbatul a avut un limbaj injurios si a fost sanctionat.

- Un barbat a fost retinut de politistii din Capitala si dus cu masina la sectie, vineri seara, pentru ca ar fi proiectat mesajul #Rezist pe un perete al Palatului Regal in timpul desfasurarii festivalului Spotlight de pe Calea Victoriei. Retinerea a avut loc intr-o cladire din zona Salii Palatului. La…