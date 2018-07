Stiri pe aceeasi tema

- Politia rusa i-a retinut din nou pe activistii grupului punk Pussy Riot care au patruns pe teren in timpul finalei Campionatului Mondial 2018, chiar cand acestia paraseau penitenciarele unde si-au ispasit pedepsele pentru aceasta actiune, a comunicat grupul pe pagina sa de Facebook.

- O instanța din Moscova a condamnat cele 4 persoane care au patruns pe teren in timpul finalei Mondialului, Franța - Croația, scor 4-2, la 15 zile de arest. Un barbat și 3 femei, membrii trupei Pussy Riot, au fost autorii singurului incident semnificativ de la Mondial. Presa din Rusia relateaza ca ieșirea…

- Patru membri ai grupului feminist constatar Pussy Riot au fost condamnati luni la 15 zile de inchisoare, dupa ce duminica, la Moscova, au patruns pe terenul de fotbal, in cursul finalei de la Cupa Mondiala, imbracati in uniforme de politie, noteaza Le Figaro, potrivit rtv.net.

- Formatia punk din Rusia Pussy Riot a revendicat incidentul petrecut in timpul finalei Cupei Mondiale dintre Franta si Croatia, desfasurata duminica la Moscova, in care patru persoane au patruns pe teren, spunand ca a fost un protest impotriva opresiunii politice din Rusia, informeaza Agerpres.

- Accident cumplit in Rusia, țara gazda a Campionatului Mondial de Fotbal 2018. La Soci, un autoturism a patruns in mare viteza pe trotuar și a izbit in plin, din spate, mai mulți pietoni. Un barbat de 63 de...

- Berea este raționalizata in Marea Britanie, chiar in timpul Campionatului Mondial din Rusia, o perioada in care in regatul Unite consumul crește semnificativ, mai ales datorita britanicilor care petrec mai mult timp in pub-uri pentru a urmari meciurile de fotbal, scrie CNN Money.

- Ministrul rus de Interne a ordonat Poliției sa nu faca publice știrile negative in timpul Campionatului Mondial de Fotbal și sa raporteze numai cazurile rezolvate cu succes, au spus doua surse din cadrul Poliției, relateaza Reuters.