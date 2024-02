Stiri pe aceeasi tema

- Alaska Airlines a finalizat inspectiile la un prim grup de avioane Boeing 737 MAX 9, ceea ce i-a permis sa reia folosirea acestora. United Airlines a inceput utilizarea avioanelor sale Boeing 737 MAX 9 sambata, pentru zborurile de United a declarat ca primul zbor MAX 9 cu pasageri la bord, dupa 6 ianuarie,…

- Lionel Messi, capitanul echipei Argentinei, campioana mondiala de fotbal, va aparea intr-o reclama pentru o marca de bere cunoscuta cu ocazia Super Bowl-ului LVIII, finala ligii profesioniste de fotbal american (NFL), ce va avea loc pe 11 februarie pe Allegiant Stadium din Las Vegas (Nevada), informeaza…

- Compania aeriana americana United Airlines a anuntat luni ca a descoperit, in timpul verificarilor, suruburi slabite sau montate necorespunzator la aeronavele sale Boeing 737 MAX 9, dupa ce un un panou a fost smuls vineri de pe fuzelajul unei astfel de aeronave in timpul unui zbor al companiei Alaska…

- United Airlines detine cea mai mare flota de avioane Boeing 737 MAX 9, avand 79 de astfel de aeronave, toate fiind in prezent oprite la sol in asteptarea inspectiei efectuate de Administratia Federala a Aviatiei din SUA (FAA). Un panou a fost smuls de pe un Boeing 737 MAX in timpul unui zbor al companiei…

- Administratia Federala a Aviatiei a ordonat sambata companiilor aeriene sa retina la sol peste 170 de aeronave Boeing 737 MAX 9 pentru inspectii. Un avion al companiei Alaska Airlines a pierdut o parte din fuzelaj in timpul zborului.

- Un avion al Alaska Airlines, cu 177 de persoane la bord, a efectuat o aterizare de urgenta, vineri, in Oregon, Statele Unite (nord-vest), dupa ce o parte a fuzelajului pe care se afla un hublou s-a desprins dupa decolare, scrie Agerpres. Zborul 1282 a decolat de pe aeroportul international din Portland…

- Un zbor al companiei Alaska Airlines cu 177 de persoane la bord a aterizat de urgența, vineri, in statul american Oregon. Pasagerii au declarat ca o ușa s-a desprins de pe fuzelaj dupa decolare. Alaska Airlines reține la sol intreaga flota de avioane Boeing 737-9 MAX dupa incident, informeaza Mediafax.Zborul…