Doi activisti de mediu au fost condamnati, miercuri, la doua luni de inchisoare, dintre care unul cu suspendare, pentru atacul asupra tabloului “Fata cu un cercel de perla” de Johannes Vermeer, expus in Regatul Tarilor de Jos, au anuntat mass-media olandeze. Trei barbati de nationalitate belgiana, doi in varsta de 45 de ani si unui de 42, s-au lipit saptamana trecuta de geamul care proteja opera din 1665, la Muzeul Mariutshuis din Haga, in urma altor acte de vandalism comise in mai multe locuri din Europa. “Nu s-au descoperit daune picturii”, a spus muzeul. Dar tribunalul de la Haga a admis…