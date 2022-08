Activiștii au umplut cu ciment găurile de pe terenurile de golf exceptate de interdicția de a uda iarba, în Franța Activiștii pentru clima din sudul Franței au umplut gaurile de pe terenurile de golf cu ciment, pentru a protesta impotriva unei decizii care excepteaza terenurile de golf de la interdicția de a fi udate, secetei severe din țara, scrie BBC . Grupul a vizat locații din apropierea orașului Toulouse, numind golful „industria de agrement a celor mai privilegiați”. Scutirea acordata terenurilor de golf a starnit controverse, deoarece 100 de sate franceze sunt lipsite de apa potabila. Oficialii din golf spun ca iarba de pe terenurile lor ar muri in trei zile, fara apa. „Un teren de golf fara iarba este… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

