“Activele nete ale celor 234 de fonduri deschise si inchise, locale si straine, au crescut in luna decembrie cu 4,7%, pana la nivelul de 53,7 miliarde lei (10,8 miliarde euro), iar in anul 2021 au crescut cu 20,7%; iesirile nete ale lunii au totalizat 32 milioane lei (6,5 milioane euro)”, arata datele Asociatiei Administratorilor de Fonduri (AAF). Cele mai performante 5 fonduri in ultimele 12 luni au inregistrat randamente anuale intre 34,8% si 40%; pe un orizont de 36 de luni, cele mai performante 5 fonduri au avut randamente cuprinse intre 79% si 97,4%, obtinute de-a lungul ultimilor 3 ani de…