Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Alphabet a lansat miercuri cel mai avansat model al sau de inteligenta artificiala (AI), o tehnologie care este capabila sa prelucreze diferite forme de informatii, cum ar fi video, audio si text, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Denumit Gemini, noul model lansat de Alphabet, grupul care…

- Au loc discutii intre Altman si cel putin un membru al consiliului de administratie, Adam D’Angelo, iar fostul CEO ar putea reveni ca director intr-un consiliu de tranzitie. OpenAI nu a raspuns imediat la o solicitare de comentarii a Reuters. Compania de inteligenta artificiala din spatele ChatGPT l-a…

- Sam Altman si consiliul de administratie al OpenAI au inceput discutii cu scopul de a-l aduce inapoi pe fostul CEO al startupului de inteligenta artificiala, a informat marti Bloomberg News, citand oameni familiarizati cu problema.Au loc discutii intre Altman si cel putin un membru al consiliului…

- Google, parte a grupului Alphabet, a incheiat un acord pentru a investi pana la 2 miliarde de dolari in compania de inteligenta artificiala Anthropic, potrivit unui purtator de cuvant al startupului, citat de Reuters, informeaza News.ro. Compania a investit 500 de milioane de dolari in avans in rivalul…

- Compania a investit 500 de milioane de dolari in avans in rivalul OpenAI si a fost de acord sa adauge 1,5 miliarde de dolari, in timp, a spus purtatorul de cuvant. Google este deja un investitor in Anthropic, iar investitia proaspata subliniaza o intensificare a eforturilor sale de a concura mai bine…

- Actualizarile includ cresterea capacitatii de stocare la instrumentele sale de dezvoltare pentru utilizarea modelelor AI. Acest lucru ar putea reduce, teoretic, costurile pentru producatorii de aplicatii de pana la 20 de ori, abordand o preocupare majora pentru partenerii al caror cost de utilizare…

- Magazinul Tesla, cu o suprafata de 8.000 de metri patrati, se va deschide la jumatatea anului 2024 in parcul Xin, in curs de dezvoltare in cartierul Pudong din Shanghai, potrivit unui comunicat publicat sambata, pe contul oficial de pe Wechat al companiei chineze. Tesla nu a raspuns imediat unei solicitari…

- OpenAI, compania din spatele ChatGPT, exploreaza crearea propriilor cipuri de inteligenta artificiala si a mers pana la evaluarea unei potentiale tinte de achizitie, potrivit unor persoane familiare cu planurile companiei, transmite Reuters.Compania nu a decis inca sa mearga mai departe, potrivit…