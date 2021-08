Indicele pan-european STOXX 600 a inchis in urcare cu 0,7%, in timp ce saptamana trecuta a pierdut aproape 1,5%. Sectorul petrolului si cel minier au inregistrat cele mai bune performante, cu cresteeri de 2,1% si respectiv 1,5%. Increderea investitorilor s-a imbunatatit, dar acestia asteapta informatii de la reuniunea anuala a Rezervei Federale de la Jackson Hole, care va incepe joi. ”Cu reuniunea de la Jackson Hole care va incepe joi, investitorii ar putea fi reticenti sa faca angajamente mari in urmatoarele doua sedinte”, a declarat Ian Williams, analist pentru economie tsi strategie la firma…