Acţiunile europene au închis în creştere, vineri şi la nivelul săptămânii, după datele privind inflaţia din zona euro şi piaţa muncii din SUA Indicele paneuropean Stoxx 600 a urcat vineri cu 1,1%, in timp ce pe ansamblul saptamanii a avansat cu 3,4%, aceasta din urma fiind cea mai buna performanta atins de la jumatatea lunii noiembrie. Toatre sectoarele au inregistrat o evolutie pozitiva, cea mai mare crestere, de 2,5% fiind consemnata de sectorul resurselor, in timp ce actiunile companiilor din sectorul chimiei si cel al energiei au avansat cu aproximativ 1,9%. Inflatia din zona euro a incetinit in decembrie pentru a doua luna consecutiv. Inflatia generala, care include preturile alimentelor si energiei a fost de 9,2% in termeni anuali,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

