- In ziua de 03 noiembrie a.c., polițiștii Biroului pentru Protecția FonduluiForestier și Piscicol din cadrul Serviciului Ordine Publica, impreuna cu specialiștidin cadrul Garzii Forestiere Ploiești, Biroul Județean Argeș, au verificat un agenteconomic de pe raza localitații Ștefanești, cu activitate…

- In interiorul acestor plase au fost gasite 32 de exemplare peste, sturion, specia cega, in greutate totala de circa 30 de kg ce a fost eliberat si redat mediului natural.In cursul zilei de ieri, 3 octombrie 2023, politistii din cadrul Serviciului Ordine Publica Galati, impreuna cu personal din cadrul…

- In iurjma unor verificari ale polițiștilor din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și cei de la investigarea criminalitații economice, in colaborare cu reprezentanții Garzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Dambovița, efectuate ieri, 29 septembrie 2023, la o societate…

- Mii de metri de plase monofilament au fost confiscate de polițiștii doljeni, in urma unei acțiuni pentru combaterea braconajului piscicol, in Carna. Polițiștii din Barca au organizat, ieri, intre orele 4.00-10.00, acțiunea pentru combaterea braconajului piscicol. In Bazinul Piscicol nr.2 au fost identificate…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au desfasurat o actiune pe linia prevenirii si combaterii braconajului piscicol in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, ocazie cu care au descoperit 820 metri de plase de pescuit si opt exemplare de sturion capturate in ele. Politistii de frontiera…

- ”Dupa ce, la sfarsitul lunii august, Garda Nationala de Mediu a confiscat, pentru prima data, deseuri reciclabile de pe proprietatile private ale unor persoane fizice si juridice din localitatea Bolintin Vale, judetul Giurgiu, saptamana aceasta se inregistreaza o noua premiera: actiune de control simultana…

- Un sarpe boa detinut ilegal de o persoana din Dambovita a fost confiscat de Garda de Mediu. ”Comisari din cadrul Garzii Nationale de Mediu – Comisariatul Judetean Dambovita au procedat la confiscarea unui sarpe boa detinut ilegal de o persoana fizica”, anunta Garda de Mediu. Sursa citata a precizat…

