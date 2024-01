Acțiune pe linie rutieră în Cluj. 13 permise de conducere reținute Polițiștii rutieri clujeni au derulat sambata o acțiune pentru creșterea gradului de siguranța rutiera la nivelul intregului județ. Actiunea s-a desfașurat pe o durata de 3 ore, vizand in special combaterea excesului de viteza și descurajarea conduitei iresponsabile la volan. Sancțiuni contravenționale in valoare de peste 58.000 de lei. In acest context, polițiștii rutieri au […] Articolul Acțiune pe linie rutiera in Cluj. 13 permise de conducere reținute apare prima data in Someșeanul.ro . Citeste articolul mai departe pe someseanul.ro…

Sursa articol si foto: someseanul.ro

