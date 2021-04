Acțiune fără precedent pentru ca Ploieștiul să aibă străzile curate de Paște! Sute de voluntari, inclusiv primarul Andrei Volosevici, au maturat și au strans gunoiul pana sa se crape de ziua N. Dumitrescu Avand in vedere ca greva celor de la Rosal s-a prelungit, ieri dimineața, cand inca nu se crapase de ziua, o acțiune fara precedent a avut loc la nivelul Ploieștiului: peste 200 de voluntari, cetațeni ai orașului, salariați din cadrul administrației publice locale, o parte dintre consilierii locali, inclusiv primarul Andrei Volosevici, au participat la acțiunile de strangere a gunoaielor de pe domeniul public. A fost vorba despre o acțiune de voluntariat, care a inceput… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

