Prima fermă de lalele olandeze din România s-a deschis vizitatorilor In satul Patroaia Deal, aflat langa Gaești, intre București și Pitești, a fost deschisa publicului prima ferma de lalele olandeze din Romania. Pe un teren de 30.000 de mp au inflorit 1,5 milioane de lalele din peste 600 de specii, anunța Gazeta Damboviței. Vizitatorii vor avea la dispoziție flori din care iși pot crea propriul buchet și, ca o completare a tabloului, organizatorii au adus și un pian la care au acces cei care ajung aici. Parcul unic poate fi vizitat zilnic intre orele 09.00 – 18.00, iar un bilet costa 30 de lei. Copiii cu varsta de pana in 7 ani accesul este gratuit. Sursa: g4media.ro… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

