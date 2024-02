11 dintre spitalele atacate de hackeri au fost reconectate 11 dintre spitalele atacate luni de hackeri au fost reconectate. 18 unitați sanitare din toata țara au avut activitatea parțial blocata din cauza atacurilor cibernetice. Ministerul Sanatații a anunțat ca tot astazi alte șase spitale vor funcționa normal, dar ca inca sunt probleme pentru Institutul Regional Oncologic Iași și Sanatoriul Brad, unde infrastructura informatica este foarte veche, de aproximativ 15 ani. In aceste spitale unde inca sunt probleme e posibil ca pacienții sa aștepte mai mult in camera de garda, iar medicii sa primeasca doar urgențele. Medicii prescriu rețetele și fac toata… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

