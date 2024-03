Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmul montan Ionuț Timofte a obținut locul I, weekend-ul trecut, in Parcul „Alexandru Iona Cuza” din București, in urma participarii la competiția sportiva „Crosul pentru Viața”. Acesta s-a inscris in concurs la categoria masculin 40-49 de ani și a alergat la proba „Crosul familiei” pe o distanța…

- Gabriel Dorobanțu este unul dintre artiștii indragiți ai Romaniei și a facut o schimbare radicala in viața sa. In urma cu 23 de ani s-a mutat din București intr-o comuna din județul Prahova, lasand agitația deoparte, in favoarea liniștii.

- Jandarmeria Dambovița a fost reprezentata cu succes din nou de jandarmul Ionuț Timofte care a devenit campion național Masters, weekend-ul trecut dupa ce a alergat, pentru a doua oara in sala, la o competiție desfașurata in București. Jandarmul montan a participat la Campionatul Național de Sala…

- Ionuț Timofte a devenit campion național Masters weekend-ul trecut dupa ce a alergat, pentru a doua oara in sala, la o competiție desfașurata in București. Jandarmul montan a participat la Campionatul Național de Sala 2024 și a intrat in competiție la proba de 1500 metri, iar dupa un timp de 4 minute…

- Ionuț Timofte a devenit campion național Masters weekend-ul trecut dupa ce a alergat, pentru a doua oara in sala, la o competiție desfașurata in București. Jandarmul montan a participat la Campionatul Național de Sala 2024 și a intrat in competiție la proba de 1500 metri, iar dupa un timp de 4 minute…

- Trei persoane au primit o noua șansa la viața, dupa ce familia unui clujean a fost de acord cu prelevarea și donarea de organe. Barbatul de la care au fost prelevate organele a suferit un accident vascular cerebral, iar medicii de la Spitalul Clinic Județean de Urgența Cluj-Napoca nu i-au acordat nicio…

- Duminica, 4 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 1 februarie, Loteria Romana a acordat 23.601 castiguri in valoare totala de peste 1,63 milioane de lei.Rezultatele Loto 6/49 din 4 februarie 2024Loto 6 din…

- Joaca baschet, a terminat o facultate, s-a angajat, are un iubit. O poveste ca toate altele. Doar ca pentru Cristiana Popa, 27 de ani, toate aceste lucruri pareau la galaxii distanța in urma cu opt ani, cand era de cateva luni pe un pat de spital din Marea Britanie, cu un picior amputat, cantarea doar…