Act de cruzime în Mureș: Un câine a fost omorât în bătaie cu lopata de către un copil de 13 ani Un caine a fost lovit cu cruzime, cu o lopata, de catre un copil de 13 ani din Mureș. Polițiștii anunța ca fac cercetari și ca vor atașa la dosar toate sesizarile pe care le vor primi in acest caz. Polițiștii din Zau de Campie au fost sesizați in noaptea de miercuri spre joi de catre o femeie ca pe o rețea de socializare au fost postate imagini video in care un baiat lovește, cu o lopata, un caine, potrivit mediafax.ro. Citește și: OFICIAL - CCR explica decizia referitoare la alegerile locale. Cum a reusit Guvernul sa-si conteste propria ordonanta Imaginile au fost filmate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

