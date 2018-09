Stiri pe aceeasi tema

- Premierul conservator britanic, Theresa May, amenintata cu o fronda in cadrul propriului partid legata de Brexit, a avertizat ca alternativa la acordul ei cu Uniunea Europeana privind Brexit-ul este niciun acord, relateaza luni Reuters, potrivit Agerpres.ro.

- Premierul conservator britanic, Theresa May, amenintata cu o fronda in cadrul propriului partid legata de Brexit, a avertizat ca alternativa la acordul ei cu Uniunea Europeana privind Brexit-ul este niciun acord, relateaza luni Reuters. Marea Britanie urmeaza sa paraseasca Uniunea Europeana…

- Premierul britanic Theresa May și-a amenințat oponenții din Partidul Conservator ca va declanșa alegeri anticipate in vara daca aceștia voteaza impotriva planurilor Guvernului de la Londra privind politica vamala post-Brexit, relateaza presa britanica, citata de agenția Reuters. Cotidianul…

- Premierul britanic Theresa May si-a amenintat oponentii din Partidul Conservator ca va declansa alegeri anticipate in vara daca acestia voteaza impotriva planurilor Guvernului de la Londra privind politica vamala post-Brexit, relateaza presa britanica, citata de agentia Reuters.

- Marea Britanie si Statelor Unite ale Americii vor incerca sa aprofundeze cooperarea dupa Brexit, afirma premierul britanic, Theresa May, dupa intalnirea pe care a avut-o la Londra cu presedintele american, Donald Trump.Theresa May s-a intalnit vineri, in resedinta de vara de la Chequers, cu…

- Premierul britanic, Theresa May, a anuntat vineri ca guvernul sau, divizat in privinta iesirii din UE, a reusit sa ajunga la o "pozitie comuna" in favoarea crearii unei "zone de liber schimb" intre Regatul Unit si UE pentru post-Brexit, transmite AFP. "Propunerea noastra ar crea o zona…

- Premierul britanic Theresa May a declarat luni ca saptamana trecuta i-a avertizat pe ceilalti lideri din Uniunea Europeana in legatura cu faptul ca parlamentul de la Londra nu va aproba acordul cu UE privind Brexit-ul daca nu va exista claritate cu privire la cum va arata viitoarea relatie cu blocul…

- Premierul britanic Theresa May a declarat luni ca saptamana trecuta i-a avertizat pe ceilalti lideri din Uniunea Europeana in legatura cu faptul ca parlamentul de la Londra nu va aproba acordul cu UE privind Brexit-ul daca nu va exista claritate cu privire la cum va arata viitoarea relatie cu blocul…