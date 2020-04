Acord istoric! Dan Barna, Marcel Ciolacu și Victor Ponta au ajuns la un acord politic online "Astazi am avut o discuție cu toți liderii forțelor politice parlamentare care au raspuns APELULUI pe care l-am facut zilele trecute. Și astazi, PNL a fost singurul partid care a refuzat orice forma de dialog pe tema situației actuale in care se afla Romania din cauza crizei sanitare și economice. Prin urmare, toate partidele, cu excepția PNL, au ințeles sa se uneasca in Parlament și sa vorbeasca pe o singura voce atunci cand vine vorba de masurile urgente care se impun in sprijinul romanilor și al mediului de afaceri", a scris Ciolacu, pe Facebook. Ciolacu reproșeaza Guvernului lipsa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, anunta ca, impreuna cu liderii PSD, UDMR si PRO Romania, a depus la Parlament proiectul de lege privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale, pentru a fi dezbatut in procedura de urgenta. "Astazi, alaturi de presedintele PSD,…

- Programul premierului Ludovic Orban pentru joi, 2 aprilie, anuntat de Biroul de presa al Guvernului:Citește și: Crește bilanțul morților in Romania! A fost inregistrat un nou deces din cauza COVID-19 * sedinta de Guvern (17,00 - Palatul Victoria) (oportunitati foto si video la inceputul…

- Parlamentul s-a reunit, joi, în sedinta comuna online pentru a aproba starea de urgenta pe teritoriul României, instituita prin Decretul nr.195/2020. Sedinta Parlamentului este transmisa live pe pagina de internet a Camerei Deputatilor, iar dezbaterile se fac prin sistemul de teleconferinta…

- Liderul PLUS Dacian Cioloș spune, referitor la efectele deciziei Curții Constituționale, ca singura soluție pentru a ieși din ”cea mai grava criza constituționala din ultimii 30 de ani” este aceea ca președintele sa desemneze un nou candidat pentru șefia guvernului. În context, fostul…

- "Procedura de angajare a raspunderii a fost o urgenta absoluta, pentru ca tara sa aiba de la 1 ianuarie un buget adoptat. Am ajuns in aceasta situatie exceptionala pentru ca Guvernul Dancila nu a respectat Legea nr.500/2002 privind finantele publice, care obliga Executivul sa construiasca bugetul…

- "In nicio țara civilizata din lumea asta, in care oamenii au o educație economica, civica și nu numai, daca vine un partid și spune ca nu va respecta o lege pe care tot acel partid s-a jurat ca a bugetat-o prin proiectul pe care și-a angajat raspunderea, partidul acela nu mai este luat in serios,…

- Liderul USR Dan Barna spune, dupa o discuție cu premierul Ludovic Orban, ca pâna acum nu au fost îndeplinite nici jumatate din obiectivele stabilite în acordul semnat cu PNL la învestirea guvernului. Discuțiile au avut loc vineri dupa-amiaza, în contextul anunțului privind…