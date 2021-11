Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sectorului 1 anunța ca a semnat un acord pe șase luni pentru tarifele de salubrizare cu Romprest, iar in prezent sunt discuții pentru tarifele de deszapezire. Oficialii Primariei Sectorului 1 anunța ca vineri a fost semnat un acord pe șase luni pentru tarifele de salubrizare cu Compania…

- Comisia Europeana s-a angajat sa propuna intr-o saptamana soluții la creșterea prețurilor la energie electrica, a declarat miercuri președintele Klaus Iohannis. „Am avut o prima discuție despre prețurile la energie, in special prețurile la electricitate, și am convenit sa urgentam toate demersurile.…

- Primarii sectoarelor 2 și 6, Radu Mihaiu, respectiv Ciprian Ciucu, au declarat joi ca exista rezistenta din partea unei parti a populatiei in ceea ce priveste amenajarea de noi spatii verzi, in detrimentul locurilor de parcare. Potrivit lui Radu Mihaiu, Primaria Sectorului 2 a demarat o colaborare…

- Primaria Sectorului 6 da afara aproape 100 de polițiști locali, prin decizia Consiliul Local, de joi, 9 septembrie. Acesta a aprobat Organigrama, Regulamentul de Organizare si Functionare ale Directiei Generale de Politie Locala Sector 6. Sindicatele se opun deciziei prin care cei 100 de polițiști analfabeți…

- Alin Stoica, prefectul Capitalei a declarat ca a fost semnat un acord intre Primaria Sectorului 1 si firma de salubrizare, care se incadreaza in bugetul disponibil. Potrivit prefectului, acordul asigura serviciile de salubrizare „la un nivel optim”. „A fost dificil sa ajungem aici, dar este important…

- Prelungirea starii de alerta pe raza Sectorului 1 nu a fost aprobata, a transmis, luni, prefectul Capitalei, Alin Stoica, intr-o declaratie acordata presei. Potrivit acestuia, decizia a fost luata in baza informatiilor primite de la DSP, Garda de Mediu si Agentia de Mediu, avand in vedere ca situatia…

- Marți au fost puse in aplicare noua mandate de perchezitie domiciliara in Bucuresti si in judetul Teleorman, precum si patru mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de spalarea banilor, prejudiciul creat fiind estimat la 5.000.000 de lei. „La data mentionata, politistii bucuresteni…