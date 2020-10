Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul pentru Energie din SUA, Dan Brouillette, si ministrul roman al Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, au parafat vineri la Washington DC un proiect de acord interguvernamental pentru a coopera la extinderea si modernizarea programului de energie nucleara civila din Romania.

- Vin vești bune pentru romani, la ieșirea din pandemie. Iarna ar putea veni cu facturi mai mic la intreținere. Gazele naturale s-au ieftinit in Romania, a declarat marti Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, care da asigurari ca pretul gazelor din iarna lui 2020 va…

- In ultimii 10 ani nu s-a construit nicio capacitate noua de producere a energiei electrice in Romania si este strigator la cer ce s-a intamplat, pentru ca am ajuns sa importam energie, a declarat, miercuri seara, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, transmite Agerpres.…

- In ultimii 10 ani nu s-a construit nicio capacitate noua de producere a energiei electrice in Romania si este strigator la cer ce s-a intamplat, pentru ca am ajuns sa importam energie, a declarat, miercuri seara, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. "Energia…

- ​Cum va fi aplicat marele plan al Guvernului de relansare economica? Cum vor fi atrași noi investitori pentru proiectul reactoarelor 3 și 4 de la Cernavoda? Vor mai fi exploatate vreodata gazele din Marea Neagra? Ce gaze vor fi transportate prin conducta BRUA? A încalcat sau nu legislația privind…