Acestea sunt cele 11 bănci care și-au înșelat clienții! Reacția ANPC In cadrul activitații sale de supraveghere a pieței, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a realizat o serie de verificari a modului in care bancile pun in practica contractele de creditare pe termen mediu și lung, cu termen de rambursare de peste 10 ani, catre consumatorul-persoana fizica, in lei sau valuta, precum și daca elementele prevazute in condițiile contractuale respecta drepturile consumatorilor. Pana in acest moment, au fost verificate 11 operatorii economici financiari bancari care activeaza pe teritoriul Romaniei, la care ANPC a identificat fapte contravenționale,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

