ACESTA este apartamentul de lux care a luat foc în complexul Persepolis (GALERIE FOTO) Apartamentul de lux care s-a facut scrum in aceasta seara era scos la vanzare pe site-urile de specialitate. Prețul afișat era de peste 1,3 milioane de euro, suprafața totata fiind de aproape 450 de metri patrați. Apartamentul este consturit in anil 2006 și este compus din 7 camere, distribuit pe ultimele doua etaje. Penthouse-ul are la etajul 5 un living de 112 mp utili, 2 dormitoare cu bai proprii, bucatarie, dining room, baie de serviciu, terasa și scara interioara de acces la mansarda unde este un hobby room de 50 mp, birou, dormitor pentru oaspeți și o alta terasa parțial acoperita. Conform… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

